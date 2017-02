Vastgoedtak ASR doet zes panden van de hand

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - ASR Vastgoed Vermogensbeheer heeft zes kantoren uit de kantorenportefeuille van het Basisfonds Stationslocaties C.V. verkocht aan Cairn Real Estate. Dat meldde ASR maandag, zonder financiële details te noemen.

ASR kocht de betreffende portefeuille, met in totaal vijftien kantoren, in december vorig jaar. De negen andere panden zijn ondergebracht in het nieuw opgerichte ASR Dutch Mobility Office Fund.

De verkoop betreft kantoren in de buurt van de treinstations van Hoofddorp, Maastricht, Zwolle, Zaandam, Amersfoort en Hengelo, met een totaal vloeroppervlak van 63.400 vierkante meter. Er zitten verschillende huurders in. Volgens fondsdirecteur Pieter Vandeginste van het ASR Dutch Mobility Office Fund zijn de verkochte kantoren ,,mooie beleggingsobjecten'', maar sluiten ze niet volledig aan bij de strategie van het fonds.