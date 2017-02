Staalbedrijven opnieuw blikvangers op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenmarkten wonnen maandag verder terrein. Bij gebrek aan ander richtinggevend nieuws overheerste het positieve sentiment dat vlak voor het weekeinde al voor recordstanden zorgde op Wall Street. In Amsterdam stonden staalproducenten opnieuw in de schijnwerpers na positieve analistenrapporten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent hoger op 494,05 punten. De MidKap ging 1 procent omhoog naar een stand van 715,16 punten. De belangrijkste beursgraadmeters op de aandelenmarkten in Londen, Frankfurt en Parijs sloten met winsten tussen de 0,3 en 1,2 procent.

ArcelorMittal voerde de AEX aan met een winst van 4,8 procent. De afgesplitste roestvrijstaaldivisie Aperam behoorde met een plus van 3,9 procent tot de sterkste stijgers in de MidKap. Analisten van ING hebben naar aanleiding van de sterke kwartaalresultaten die beide bedrijven vorige week publiceerden, hun koersdoelen opgeschroefd.

Heineken

Heineken (vrijwel vlak) meldde voorbeurs overeenstemming te hebben bereikt met de Japanse brouwer Kirin over de overname van diens Braziliaanse activiteiten, voor omgerekend 664 miljoen euro. Vrijdag werd bekend dat de aandeelhouders van de Britse kroeguitbater Punch Taverns hebben ingestemd met de overname door Heineken.

Zo nieuwsluw als de maandag was, zo druk belooft de rest van de Amsterdamse beursweek te worden. Met name woensdag en donderdag staan cijferpresentaties op de rol van een groot aantal toonaangevende bedrijven, waaronder ABN AMRO, AkzoNobel, DSM, Heineken, NN Group en Air France-KLM.

Saab

In Stockholm verloor het Zweedse defensieconcern Saab 3,1 procent aan beurswaarde. De maker van onder meer gevechtsvliegtuigen publiceerde tegenvallende kwartaalcijfers. Het Duitse farmacieconcern Stada Arzneimittel sprong bijna 13 procent omhoog in Frankfurt. Er is een overnamestrijd rond Stada ontstaan tussen twee investeerders.

De euro noteerde 1,0600 dollar, tegen 1,0644 dollar bij het Europese slot op vrijdag. Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper bij een prijs van 52,90 dollar per vat. De Brentprijs, maatgevend voor olie die gewonnen wordt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zakte 2 procent tot 55,57 dollar per vat.