'Hogere kosten drukken winst ABN'

Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft vorig kwartaal ongeveer een vijfde minder nettowinst geboekt dan een jaar eerder. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die de bank woensdag voorbeurs presenteert.

De analisten voorzien in doorsnee een nettowinst van 221 miljoen euro voor ABN in het vierde kwartaal van 2016, waarbij het onderliggende resultaat nauwelijks afwijkt van de gerapporteerde winst. Een jaar eerder bleef 272 miljoen euro over onder de streep. Over heel 2016 werd naar verwachting een nettowinst gerealiseerd van 1,9 miljard euro, net zoals in 2015.

De winstdaling komt vooral door hogere reorganisatiekosten, voorspellen de ABN-watchers. In combinatie met stabiele rente-inkomsten en provisies zorgen die ook voor een lager operationeel resultaat dan in de laatste maanden van 2015. De operationele winst gaat naar schatting met 19 procent omlaag, naar 425 miljoen euro.

Banen

ABN AMRO kondigde bij de resultaten van het derde kwartaal aan nog eens 1500 banen te schrappen. Die nieuwe bezuiniging moet zo'n 400 miljoen euro aan besparingen opleveren en komt bovenop de reorganisatieplannen die de afgelopen maanden al zijn gemeld. In september maakte ABN AMRO al bekend in de periode tot 2020 zo'n 1375 banen te gaan schrappen, vooral bij ondersteunende en controlerende functies zoals op personeelszaken, de financiële administratie en risicomanagement.

De bank staat sinds de jaarwisseling onder leiding van Kees van Dijkhuizen, die het stokje overnam van Gerrit Zalm.