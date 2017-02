Nikkei sluit met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 26

TOKIO (AFN) - De beurs in Tokio is maandag met een kleine winst gesloten. Beleggers verwerkten cijfers over de groei van de Japanse economie. De zwakkere yen bood wat steun aan de handel in Tokio.

De Nikkei-index sloot met een plus van 0,4 procent op 19.459,15 punten. Volgens voorlopige cijfers groeide de Japanse economie in het vierde kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande periode. Dat was iets minder sterk dan economen hadden gedacht. Op jaarbasis bedroeg de groei van de derde economie van de wereld 1 procent.

Bij de bedrijven in Tokio was olieconcern Inpex een flinke stijger met een plus van bijna 5 procent. Inpex maakte vrijdag na het slot van de Japanse beurshandel beter dan verwachte cijfers bekend en verhoogde zijn winstraming voor het gehele jaar.

In Hongkong ging de Hang Seng in de tussentijdse handel 0,3 procent omhoog. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent. De Kospi in Seoul wist een winstje van 0,1 procent te boeken.