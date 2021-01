'1,5 meter afstand houden voor veel arbeidsmigranten niet mogelijk'

DEN HAAG (ANP) - Voor veel arbeidsmigranten is het niet mogelijk om tijdens hun werk de coronavoorschriften na te leven. Dit komt naar voren uit een enquête van de Inspectie SZW onder 380 arbeidsmigranten, waar NRC over schrijft.

Een op de vijf arbeidsmigranten zou op de werkvloer geen anderhalve meter afstand kunnen houden. In distributiecentra, groothandels en pakketsorteercentra geldt dit zelfs voor de helft van de werknemers. Een woordvoerder van de Inspectie wil de uitkomsten niet bevestigen.

Reden voor het onderzoek van de Inspectie SZW zijn de misstanden bij slachthuizen die aan het begin van de coronacrisis aan het licht kwamen. Een aantal vleesverwerkers moest tijdelijk de deuren sluiten vanwege het grote aantal besmettingen onder het personeel. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten, die vaak dicht op elkaar zijn gehuisvest en ook dicht op elkaar werken. Ook in andere sectoren zouden misstanden zijn.

Roemer

Eerder deed een team onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer verschillende aanbevelingen om de veiligheid van arbeidsmigranten te verbeteren. Om ze tegen corona te beschermen, zouden ze niet meer in busjes naar hun werk moeten worden vervoerd. Daarnaast moeten ze hun eigen slaapkamer krijgen en beter geregistreerd worden.

Roemer was gevraagd een team te leiden om advies te geven over bescherming van arbeidsmigranten nadat grote uitbraken waren geconstateerd onder - veelal Oost-Europese - buitenlandse werkers in Nederland.

Waarschuwingen

Ook de Inspectie SZW stelt dat arbeidsmigranten beter moeten worden geregistreerd, zodat bekend is waar zij wonen en werken, aldus NRC. Verder bemoeilijkt hun afhankelijkheid van uitzendbureaus het toezicht.

De Inspectie heeft verschillende bedrijven waar arbeidsmigranten werken gewaarschuwd over het niet naleven van de coronamaatregelen. Daarbij werd een paar keer ingegrepen en zijn werkzaamheden stilgelegd. Boetes zijn er volgens de krant nauwelijks uitgedeeld.