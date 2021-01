Komst Amerikaanse dollars in Suriname moet prijzen verlagen

PARAMARIBO (ANP) - Het is de Surinaamse regering gelukt om de transporten van Amerikaanse dollarbiljetten naar Suriname weer op gang te krijgen. Hierdoor zal het tekort aan dollars afnemen, wat uiteindelijk moet leiden tot lagere prijzen in de winkels.

De dollars zijn met goedkeuring van de Amerikaanse centrale bank verstrekt door enkele financiële instellingen in Amerika, zei minister van Financiën en Planning Armand Achaibersingh woensdag tijdens een persconferentie in Paramaribo.

Het tekort aan dollars is onder meer het gevolg van het stopzetten van geldtransporten naar Nederland in 2018. Dat gebeurde nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie een van de geldzendingen in beslag had genomen op verdenking van witwassen.

Schuldpositie verlagen

President Chan Santokhi ging tijdens de persconferentie in op de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waar Suriname voor gekozen heeft. Hij zei zich te realiseren dat niet iedereen het er mee eens is, maar het is volgens hem noodzakelijk om Suriname uit de slechte economische situatie te halen.

"We hebben een schuld van vier miljard Amerikaanse dollar. Dat kunnen we nooit aflossen met wat we verdienen. Het IMF gaat ons helpen onze schuldpositie te verlagen", aldus Santokhi, die benadrukte dat samenwerking met het IMF ook zorgt voor meer vertrouwen in Suriname bij bedrijven op de internationale kapitaalmarkt.

Solidariteitsheffing

De president zei dat de regering alles doet om de prijzen in de winkels naar beneden te krijgen, onder andere door de controle op de prijzen in de winkels op te voeren. Ook de instelling van een fonds om de productie te stimuleren is een maatregel die de economie moet gaan opkrikken.

Een maatregel die zeker extra inkomsten zal opleveren is de solidariteitsheffing. Iedere Surinamer die meer dan 150.000 Surinaamse dollar (bijna 9000 euro) verdient, moet gedurende een jaar 10 procent extra belasting betalen.