Loonsverhoging en mogelijkheid op sabbatical voor personeel ASR

DEN HAAG (ANP) - De 4000 tot 4500 werknemers van verzekeraar ASR krijgen de komende twee jaar in totaal 4,5 procent loonsverhoging. Dat staat in het cao-akkoord dat de onderneming afsloot met vakbonden. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over het nemen van een deels betaalde sabbatical en een thuiswerkvergoeding.

De looptijd van de cao is van 1 januari dit jaar tot 1 januari 2023. Per 1 maart dit jaar volgt een loonsverhoging van 2,25 procent. Daarna volgt eenzelfde loonstap precies een jaar later. Ook volgt een eenmalige uitkering van 300 euro bruto in februari dit jaar.

Een keer in de vijf jaar kunnen werknemers een periode van twee tot drie maanden verlof opnemen voor een sabbatical. Dit verlof wordt deels doorbetaald. Werknemers van boven de 60 kunnen de sabbatical verdelen over een langere periode en deze in dagen opnemen.

Verder zijn afspraken gemaakt over thuiswerken, werkgeluk en betere scholingskansen voor uitzendkrachten. De thuiswerkvergoeding is vastgesteld op 30 euro per maand bij een fulltime dienstverband. Vakbond CNV legt het akkoord positief voor aan zijn leden. Ook bij FNV spreken ze van een mooi akkoord.