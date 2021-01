Pinbetalingen populairder in coronajaar 2020

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders rekenden vorig jaar vaker met hun pinpas af. In winkels werd meer gepind en minder met contant geld betaald vanwege het coronavirus, laat de Betaalvereniging Nederland weten. Ook gingen Nederlanders massaal online winkelen, wat te merken viel in de toename van het aantal iDEAL-betalingen dat haast een derde hoger lag dan in 2019.

Mede door de coronacrisis en de oproep van winkeliers was een groter deel van de pinbetalingen contactloos. Inmiddels wordt 85 procent van alle pinbetalingen op deze manier gedaan. In 2019 was dat nog 69 procent.

Een op de vijf betalingen aan de toonbank werd nog in contant geld voldaan. Dat was een jaar eerder nog zo'n 30 procent van alle betalingen. Die daling was een van de oorzaken voor de daling van het aantal betalingen aan de toonbank. Dat waren er zo'n 12 procent minder. De omzet aan de toonbank daalde ongeveer 2 procent tot 148 miljard euro.

Het aantal iDEAL-betalingen kwam uit op 890 miljoen. In 2019 waren dat er nog 667 miljoen. De omzet met de betalingsdienst kwam uit op 70 miljard euro, tegen 53 miljard euro een jaar eerder.