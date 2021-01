Klantenvertellen ingelijfd door groot Duits reviewbedrijf

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse beoordelingsplatform Klantenvertellen wisselt van eigenaar. De Duitse koper eKomi is een van de grootste reviewondernemingen ter wereld met meer dan 200 medewerkers en kantoren in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Klantenvertellen biedt bedrijven de mogelijkheid om beoordelingen van consumenten te verzamelen. Op het platform staan meer dan 7 miljoen reviews. Het was sinds 2014 in handen van marketingbedrijf Youvia, voorheen bekend onder de naam DTG.

Oprichter Michael Ambros van eKomi denkt dat hij Klantenvertellen en zusterplatformen Kiyoh en Patiëntenvertellen verder kan laten groeien in de Benelux. De tientallen medewerkers van Klantenvertellen gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Dit jaar zullen er ook weer nieuwe werknemers worden aangenomen. "E-commerce is booming in Nederland omdat bijna geen enkel ander land in Europa zo gedigitaliseerd is", aldus Ambros.

De betrokken partijen delen geen financiële details van de transactie.