Brussel akkoord met megadeal Londense beurs

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft het Britse beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) definitief toestemming gegeven om dataleverancier Refinitiv over te nemen. De Brusselse mededingingsautoriteit deed diepgaand onderzoek naar de samenvoeging van de twee bedrijven, wegens zorgen over verminderde concurrentie bij de handel in financiële instrumenten. Nadat LSE onder andere de beurs van Milaan verkocht werden die bezwaren weggenomen.

Door de deal in aandelen tussen LSE en Refinitiv, waarmee 27 miljard dollar is gemoeid, ontstaat een van 's werelds grootste aanbieders van financiële data en analysemiddelen. LSE is naast uitbater van de Londense beurs ook leverancier van beursinformatie, en daar komen door de transactie tal van andere informatiesystemen bij.

Om goedkeuring voor de deal te krijgen verkocht LSE de Borsa Italiana in Milaan vorig jaar aan Euronext voor 4,3 miljard euro. Euronext, dat ook al de beurzen in onder andere Amsterdam, Parijs en Brussel exploiteert, groeide dankzij de overname van Borsa Italiana uit tot het grootste beursbedrijf van Europa.

LSE heeft de Europese toezichthouder ook beloofd zijn concurrenten toegang blijven geven tot belangrijke marktinformatie. Daarbij gaat het onder andere om de bekende beursgraadmeters als de FTSE 100, maar ook om informatie over wisselkoersen.