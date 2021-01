Pensioenbelegger PGGM stapt in treinenleasing

ZEIST (ANP) - Pensioenuitvoerder PGGM, die onder meer de pensioenen belegt voor pensioenfonds PFZW, steekt Nederlands pensioengeld in treinenleasing. Er wordt een groot minderheidsbelang genomen in treinenleasemaatschappij Alpha Trains, de grootste leasemaatschappij in Europa waar het gaat om passagierstreinen en de nummer twee op de markt voor het leasen van vrachtlocomotieven.

Volgens PGGM past de investering bij de strategie van zijn infrastructuurfonds om beleggingen in duurzaam transport de komende jaren uit te breiden. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

Het in Luxemburg gevestigde Alpha Trains zou goed kunnen inspelen op overheids- en EU-beleid om vrachtvervoer meer per spoor te laten plaatsvinden. En verwacht wordt dat de liberalisatie van de markt van passagiersvervoer per trein in Europa leidt tot verdere groei. Duitsland is voor Alpha Trains momenteel de belangrijkste markt. Ook de Nederlandse Spoorwegen (NS) zijn klant van het bedrijf.

PGGM beheert voor diverse pensioenfondsen een vermogen van in totaal zo'n 266 miljard euro.