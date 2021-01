ECB-president Lagarde houdt nog vast aan economische verwachting

Ja nog ff, in een grotere bubbel als die van haar kun je bijna niet leven. Lagarde is voor mij al lang niet meer geloofwaardig. Het zou haar sieren persoonlijke consequenties te verbinden aan zulke uitspraken. In een functie als die van haar mag je geen negatieve uitspraken doen betreft Europa, ze is niet voor niets op die positie gezet duh..