Poolse pakketbezorger InPost pakt het anders aan

WARSCHAU (ANP) - De Poolse pakketbezorger InPost kondigde woensdag aan naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het bedrijf pakt de zaken wat anders aan dan andere vervoerders. InPost bezorgt alleen naar kluisjesmachines die het bedrijf zelf ontwikkelt. Daarmee kan het naar eigen zeggen efficiënter opereren, maar ook groener dan de concurrentie.

InPost heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines (APM). Dat zijn een soort kluisjes waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Die kluisjes staan veelal bij supermarkten, tankstations, openbaarvervoerhubs en parkeerplaatsen. Door Polen staan meer dan 10.000 machines met tot ruim honderd kluisjes.

De kluisjes zijn in eigen land zo populair dat ze een vliegwielwerking hebben, stelt topman Rafal Brzoska. "We zien dat klanten minder kopen bij winkels die niet van onze bezorgoptie gebruik maken en juist meer bij winkels die dat wel doen." Dat heeft het bedrijf snel helpen groeien, afgelopen jaar verdubbelde de omzet zelfs in de eerste negen maanden. Bovendien is InPost al winstgevend, wat de verdere groei helpt bekostigen.

Kluisjes in VK

Zo heeft het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk ook al 1100 kluisjesapparaten staan in de regio's Londen, Manchester en Birmingham. Daar moeten er dit jaar zo'n 2000 bijkomen. Pas als deze regio's genoeg dekking hebben, wil InPost verder uitbreiden. In Italië staan inmiddels 350 APM's in de vijf grootste steden en de Polen bereiden zich voor om ook in Frankrijk en Spanje de markt te betreden volgens hetzelfde principe.

Daarmee zijn de grootste Europese markten afgedekt, met uitzondering van Duitsland. Daar bouwt DHL al een netwerk van kluisjesautomaten en InPost wil niet te veel tijd en energie kwijt zijn aan een concurrentiestrijd, maar richt zich dan liever op wat nieuwere markten, geeft Brzoska aan.

Over een gebrek aan plaatsen om de kluisjesautomaten te plaatsen, maakt Brzoska zich geen zorgen ondanks dat die veelal buiten staan. "Veel lokale autoriteiten willen vergroenen en zien dat wij zorgen voor minder pakketbusjes die door de straten rijden. Dat betekent minder CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast, minder drukte op de weg", somt hij op.

De stap naar kleinere markten als Nederland of België zit nog niet in de planning, zegt Brzoska. Desondanks staat hij ervoor open om de plannen te veranderen. Steeds vaker plaatst InPost zijn pakketkluizen in winkelpanden die zijn vrijgekomen, wat ook meer aanloop oplevert voor omliggende winkels. Als vastgoedeigenaren of andere winkelbedrijven de Poolse pakketbezorger benaderen voor een samenwerking, dan zal Brzoska zeker luisteren.