Marktwaakhond maant Britse banken geen klanten in EU te benaderen

BRUSSEL (ANP/RTR) - Sommige Britse banken benaderen nog altijd Europese klanten voor investeringsdiensten ondanks het aflopen van de overgangsperiode na de brexit. Dat zegt de Europese marktwaakhond ESMA, die de banken maant daarmee te stoppen. Het kan ze op boetes en rechtszaken komen te staan als ze hun 'dubieuze' praktijken voortzetten.

De Britse banken proberen via een trucje de verantwoordelijkheid af te wentelen, stelt ESMA. Zo stellen ze dat ze hun diensten op verzoek van de klant zelf presenteren. Dat doen ze bijvoorbeeld door zo'n stelling op te nemen in de algemene voorwaarden of klanten expliciet een vinkje te laten zetten bij een verklaring dat ze zelf om informatie hebben verzocht.

De Europese Unie heeft besloten Britse vermogensbeheerders voorlopig geen toegang te geven tot de Europese markt. In het vlak voor Kerstmis gesloten handelsakkoord was de toegang voor financiële diensten niet geregeld.