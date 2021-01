Betalingsbedrijf Buckaroo opent eerste kantoor buiten Nederland

BRUSSEL (ANP) - Het Utrechtse betalingsbedrijf Buckaroo opent woensdag zijn eerste kantoor buiten Nederland. Vanuit Brussel wil de onderneming verder groeien op de Belgische onlinebetaalmarkt.

Buckaroo helpt bedrijven met betaalstromen, zoals checkouts en abonnementsbetalingen en het verwerken van incasso’s. In de Benelux maken meer dan 3000 grote en kleine ondernemingen gebruik van de diensten van Buckaroo, waaronder Swapfiets, Videoland en The Ocean Cleanup.

Topman Paul Scholten laat in De Telegraaf weten dat de gang naar de zuiderburen een nieuwe stap betekent in de groeistrategie van zijn bedrijf. "We hebben in 2020 laten zien dat we kunnen groeien en onze aandeelhouder denkt dat er een consolidatie gaat plaatsvinden op de Nederlandse en Europese betalingsmarkten. Daarin willen we een rol spelen en we kijken naar bedrijven die we kunnen overnemen. Daarbij kijken we ook actief naar bedrijven buiten Nederland, zoals in markten als Frankrijk en Duitsland."

Buckaroo bestaat al sinds 2005 en is jarenlang vrij klein gebleven. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van een branchegenoot als Adyen die eerder uitgroeide tot een grote wereldspeler. Sinds 2017 is Buckaroo in handen van investeerder Blackfin Capital Partners.