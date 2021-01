Canadese interesse in overname Franse supermarktketen Carrefour

Nu zijn we natuurlijk erg benieuwd naar een update van de goede analyses van Nico inzake Carrefour ... We hebben het initiële koersdoel van Nico bereikt (tot17 / 18 euro) - is het verstandig te verkopen, of zit er meer in het vat? Zelf vind ik - ondanks negatieve valutaresultaten - de Zuid-Amerikaanse groeiers en het vastgoed van Carrefour wel koerstriggers/ die een bodem leggen onder de koers. Ben benieuwd hoe de analisten er tegenaan kijken en of het verstandig is de positie nog even aan te houden. Enerzijds begrijp ik dat het management over de onderhandelingen moet publiceren, anderzijds weten ze dat de koers daarop stijgt en dat de overname wellicht lastiger wordt (er moet immers een hoger bod komen). Hoe zit dit precies en hoe kijken jullie hier tegenaan? Dank,