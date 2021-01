Pools e-commercebedrijf InPost wil naar de Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - Het Poolse e-commercebedrijf InPost wil een notering aan de Amsterdamse beurs. De snel groeiende onderneming hoopt zo investeerders te trekken die een verdere internationale uitbreiding mogelijk maken.

InPost heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines. Dat zijn een soort kluisjes waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Ook levert de onderneming andere bezorgdiensten. Buiten Polen is InPost al actief in het Verenigd Koninkrijk.

De gang naar het Damrak moet plaatsvinden door het plaatsen van al bestaande aandelen. Daardoor zal de beursgang InPost niet direct geld opleveren.