Heijmans bouwt honderden nieuwe huurwoningen in regio Eindhoven

In Nederland is er een vicieuze cirkel:

Door gestegen huurprijzen van woningen stijgen de prijzen van huizen en dan zijn ze weer aantrekkelijk om te kopen en te verhuren. Dus beleggingsmaatschappijen met hun miljarden kopen op en verhuren tegen hogere prijs. Zelfs een prins doet mee.Door de hogere huurprijs zijn de huizenprijzen weer gestegen. Dus vicieuze cirkel en zo gaat hetal jaren, beginnend in Amsterdam, maar ookin Rotterdam, Groningen enz.Daarna heel Nederland.

Hoge huren worden toch betaald want men moet toch ergens gaan wonen, kopen is geen optie voor vele mensen. Derhalve bedragen de woonlasten al 60% van nettoinkomen. De lage rente helpt nog meer deze vicieuze cirkel.Maar de politiek roept maar dat dit komt door woningtekort.

Dat is er ook maar probeer dan deze cirkel te doorbreken.

Huuropbrengsten zijn lucratief want ze vallen in box 3 , dus onbelast.

Vroeger in box 1 en dit veroorzaakt wat rem op de vicieuze cirkel.

Maar men zou ook, bij bezit van meer dan 2 huizen, de huuropbrengsten hoger belasten zodat speculeren in woningen niet aantrekkelijk wordt.

Tijd voor politiek om de echte schuldige aan te wijzen en maatregelen te nemen.

Jan Modaal of iets meer dan Modaal betalen zich krom aan hoge huurlasten terwijl er nooit uitzicht is om een koopwoning. Doorbreek de vicieuze cirkel eerst!