Heijmans bouwt honderden nieuwe huurwoningen in regio Eindhoven

ROSMALEN (ANP) - Heijmans gaat in een periode van vijf jaar tussen de 400 en 500 gestandaardiseerde huurwoningen bouwen in de regio Eindhoven. Met de klus werkt het Brabantse bouwconcern mee aan een groot proefproject van meerdere woningcorporaties en gemeenten uit de regio om de krapte op de woningmarkt aan te pakken.

De deelnemende partijen willen in de komende jaren zo’n 200 tot 250 sociale huurwoningen per jaar realiseren. Heijmans maakt eengezinswoningen. Ook BAM doet mee. Die bouwer zal zich richten op appartementen voor een of twee personen. De woningen komen te staan in de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), waaronder Helmond, Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Eindhoven zelf.

"Met deze bijzondere samenwerking hebben we de toekomst van de woningbouw in handen. Samen kunnen we sociale huurwoningen betaalbaar houden en krijgen we de kans om ons woningbestand uit te breiden", zegt directeur-bestuurder Bas Sievers van woningcorporatie Woonpartners. Ook Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot, is blij met de samenwerking. "Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen."

Er zijn geen financiële details van het project naar buiten gebracht.