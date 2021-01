Maaltijdbestellingen moederbedrijf Thuisbezorgd.nl scherp omhoog

quote: FPAK schreef op 13 januari 2021 08:15:

Zo zonde dat restaurants hun omzet moeten delen met dit bedrijf. Gewoon zelf een mooi website bouwen. Ik omzeil altijd thuisbezorgd als ik iets bestel, dat gun ik deze ondernemers. Desnoods ouderwets bellen.

AB.Het probleem is dat jongeren "thuisbezorgd" intikken en hiervan uit verder hun keuze maken, het selecteren bij de ingang is het probleem.In deze tijd 15-20% commissie is te veel, de marge is gelijk verdwenen.Restaurants worden gekneveld door de start-up, maar het kantelpunt is nabij, na de corona crisis gaat Thuisbezorgd op een zijspoor komen.De krimp zal als eerste in de groetere steden zichtbaar worden, gewoon op marktwerking dus!