Koerssprong Chinese computermaker Lenovo in Hongkong

TOKIO (ANP) - De Chinese computermaker Lenovo heeft gemaakt woensdag een koerssprong op de beurs in Hongkong gemaakt. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf ook een notering wil op de technologiebeurs in Shanghai, de zogenoemde Star Market. Lenovo maakt het daarmee gemakkelijker voor Chinese beleggers om te investeren in het bedrijf. De belangrijkste beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten verder een gemengd beeld zien. De blik bleef gericht op de sterke toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de strengere maatregelen in veel landen om de virusuitbraak in te dammen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent lager. Lenovo dikte 12 procent aan. Naast een notering in Shanghai wil het bedrijf nieuwe aandelen uitgeven om geld op te halen voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten en strategische investeringen. De nieuwe aandelen zullen niet meer dan 10 procent van het totale aantal uitstaande aandelen na de uitgifte uitmaken. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,7 procent na de grootste toename van het aantal coronabesmettingen in China in vijf maanden.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een winst van 1 procent op 28.456,59 punten. De Japanse hoofdindex begon de dag met een klein verlies na het nieuws dat de overheid de noodtoestand in en rond de hoofdstad Tokio wil uitbreiden naar nog eens zeven omliggende gebieden om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Bij de bedrijven klom Yaskawa Electric zo'n 4 procent. De maker van elektrische apparatuur verhoogde zijn winstverwachting dankzij een sterke vraag naar chips en elektronische componenten uit China.