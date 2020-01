'VS herziet verwijt valutamanipulatie China'

quote: beer56 schreef op 13 jan 2020 om 18:44:

Dus als je wat tekent ben je geen sjoemelaar meer ,we worden geregeerd door de waanzin

Dus als je wat tekent ben je geen sjoemelaar meer ,we worden geregeerd door de waanzin

Je denkt toch niet dat wij (lees:klootjesvolk) volledige waarheid te horen krijgen? Alles is politiek beladen, niets is wat het lijkt. Het is maar net aan welke kant je staat.