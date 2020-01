Gepubliceerd op | Views: 820

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting met plussen beginnen aan de nieuwe handelsweek. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de langverwachte ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten later deze week. Daarnaast gaat het cijferseizoen op Wall Street van start met resultaten van onder meer de grote Amerikaanse banken.

Een Chinese handelsdelegatie onder leiding van vicepremier Liu He is van maandag tot woensdag in Washington. Als onderdeel van de overeenkomst beloofden de VS af te zien van eerder aangekondigde verhogingen van importtarieven op Chinese goederen. Peking beloofde op zijn beurt voor miljarden extra aan landbouwgoederen uit de VS te zullen aanschaffen.

Deze week openen onder meer luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines, zorgverzekeraar UnitedHealth en oliedienstverlener Schlumberger de boeken. In de financiële sector draait het om grote namen als Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup en JPMorgan Chase.

Hexcel

Aan het bedrijvenfront werd gemeld dat de luchtvaart- en defensietoeleveranciers Woodward en Hexcel gaan fuseren in een aandelentransactie. Met de deal wordt Hexcel gewaardeerd op 6,4 miljard dollar. Daarnaast werd bekend dat de producent van bekabeling en beveiligingsapparatuur Anixter International heeft ingestemd met een verhoogd overnamebod van elektronicadistributeur Wesco van 4,5 miljard dollar. Daarmee komt een einde aan een overnameslag rond Anixter tussen Wesco en investeerder Clayton, Dubilier & Rice.

De maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica verhoogde zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het vierde kwartaal dankzij goede zaken in de feestdagenperiode. Tesla lijkt hoger te openen, na een stevige verhoging van het koersdoel van de producent van elektrische auto's door Oppenheimer. Verder is er aandacht voor de koers van Google-moeder Alphabet. Alphabet staat op het punt om een beurswaarde van 1000 miljard dollar aan te tikken.

Inflatie

De macro-economische agenda is maandag vrijwel leeg. Deze week komen gegevens over onder meer de inflatie, winkelverkopen, producentenprijzen, industriële productie en het consumentenvertrouwen in de VS. Daarnaast publiceert de Federal Reserve zijn Beige Book dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

De beurzen in New York sloten vrijdag in het rood. Tijdens de handelsdag brak de Dow-Jonesindex voor het eerst even door de grens van 29.000 punten, maar later werden die winsten prijsgegeven. De Dow eindigde uiteindelijk 0,5 procent lager op 28.823,77 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,3 procent in tot 3265,35 punten en techbeurs Nasdaq verloor ook 0,3 procent, tot 9178,86 punten.