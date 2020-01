Lufthansa verwelkomt recordaantal passagiers in 2019

Gepubliceerd op | Views: 190

FRANKFURT (AFN) - Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa heeft in 2019 een recordaantal passagiers aan boord van zijn vliegtuigen verwelkomd. In totaal stapten ruim 145 miljoen reizigers in bij de vliegtuigen van het bedrijf, een stijging van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Met name bij de luchthavens van Zürich, Wenen en München was groei van het aantal passagiers te zien. Bij Frankfurt, de belangrijkste uitvalbasis van Lufthansa, was de toename bescheiden. Naast Lufthansa is het concern ook moederonderneming van bijvoorbeeld Eurowings, Swiss en Austrian Airlines. De bezettingsgraad van de vliegtuigen van de groep lag vorig jaar op 82,5 procent.

Rivaal Air France-KLM meldde onlangs voor 2019 eveneens een recordaantal passagiers. Bij de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie, inclusief Transavia, ging het om 104 miljoen reizigers.