737 MAX zadelt TUI op met extra kosten

Ze laten hun leveringen staan bij Boeing. Mocht iedereen zich terugtrekken is het over en uit met Boeing en blijft er enkel nog Airbus over om bij aan te kloppen. Dat willen deze maatschappijen helemaal niet in dit duopolie. Zou me niet verwonderen mochten ze mede-aandeelhouder zijn van Boeing. Mede daarom dat de koers nog zo hoog blijft van Boeing. Ieder ander bedrijf was al dood en begraven na zulks nieuws. Conclusie: deze bodem van Boeing is beenhard en als de storm wat is gaan liggen een ideaal instapmoment.