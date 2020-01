Gepubliceerd op | Views: 962 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN/RTR) - De ondertekening van de fase 1-handelsovereenkomst door China en de Verenigde Staten later deze week maakt geen einde aan de handelsoorlog tussen de economische grootmachten. Daarvoor waarschuwt vicepresident Myron Brilliant van de Amerikaanse Kamer van Koophandel.

Volgens Brilliant, die een toelichting gaf in Peking, geldt voor beide kampen dat er een zucht van opluchting zal zijn geweest. Maar hij voegde daar direct aan toe dat het belangrijk is dat beide landen blijk geven van de noodzaak om vooruitgang te boeken in de fase 2-onderhandelingen.

Hij wees er onder meer op dat er nog geen structurele oplossingen bestaan voor bepaalde "kernkwesties". Brilliant noemde als voorbeeld de Chinese subsidies voor staatsbedrijven en industrieel beleid dat zorgt voor een ongelijk speelveld. Verder hielden de VS ook nog eens 370 miljard dollar aan heffingen op Chinese goederen in stand.

Sceptici vragen zich af of de fase 1-deal stand zal houden. Ze wijzen dan op de grote hoeveelheid landbouwproducten die China zou moeten importeren uit de VS als onderdeel van de overeenkomst.