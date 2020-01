AM en BAM tekenen overeenkomst over gebouw Utrecht

Gepubliceerd op | Views: 234

BUNNIK (AFN) - Gebiedsontwikkelaar AM en BAM Bouw en Techniek - Projecten hebben de realisatieovereenkomst getekend voor de bouw van Helix, een nieuw kantoorgebouw aan het Reykjavikplein in Utrecht Leidsche Rijn. Dat maakten de partijen bekend zonder financiële details over de overeenkomst te melden.

Het nieuwe kantoorgebouw maakt straks onderdeel uit van het centrumgebied van Leidsche Rijn. Helix bestaat uit vier kantoorlagen en twee parkeerlagen (onder het gebouw) met ruimte voor circa 150 parkeerplaatsen. De start van de bouw is voorzien in het eerste kwartaal van 2020, de oplevering vindt in het tweede kwartaal van 2021 plaats.