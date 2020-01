'Stroll voorloper bij investering Aston Martin'

Gepubliceerd op | Views: 312

GAYDON (AFN) - De Canadese miljardair Lawrence Stroll loopt voor op andere potentiële investeerders in gesprekken met de Britse autobouwer Aston Martin over een belang. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Stroll heeft volgens de bronnen veel vooruitgang geboekt in de gesprekken. De eigenaar van het team Racing Point F1 zou omgerekend zo'n 230 miljoen euro in Aston Martin willen steken.

Ook de Chinese automaker Geely is geïnteresseerd en begon boekenonderzoek. De Chinezen zouden volgens de ingewijden vooral interesse hebben in een deal waarbij technologische informatie uitgewisseld kan worden. Geely is onder meer eigenaar van de automerken Lotus en Volvo en heeft een minderheidsbelang in Mercedes-moeder Daimler.

Aston Martin liet over het weekend weten met meerdere investeerders te praten. Het is volgens het bedrijf nog onduidelijk of dat tot een investering leidt.

De Britse autobouwer worstelt met zwakke vraag naar zijn bolides. Dat is vooral het geval in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Ook heeft het bedrijf een aantal dure leningen uitstaan.