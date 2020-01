Britse economie toont krimp in november

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie heeft in november krimp laten zien in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Britse statistiekbureau bekend. De economie kromp met 0,3 procent op maandbasis, na een bijgestelde plus van 0,1 procent in oktober.

Economen hadden in doorsnee een onveranderd groeitempo voorspeld. Met name in de Britse industrie gingen de zaken minder, en in mindere mate in de omvangrijke dienstensector in het land. In de bouw steeg de productie juist wel.

Volgens de onderzoekers waren bedrijven voorzichtig in aanloop naar de Britse parlementsverkiezingen van december, die ruimschoots werden gewonnen door de Conservatieven van premier Boris Johnson. Door de klinkende overwinning van Johnson lijkt het ondernemersvertrouwen nu weer aan te trekken.

Het tegenvallende cijfer kan de Bank of England (BoE) mogelijk sterker overtuigen later deze maand de rente te verlagen. Beleidsmaker Gertjan Vlieghe van de Bank of England (BoE) zei tegen zakenkrant Financial Times dat hij voor een renteverlaging zal stemmen als er geen tekenen van economische vooruitgang zijn sinds de verkiezingen van half december. BoE-baas Mark Carney en beleidsmaker Silvana Tenreyo kwamen eerder met soortgelijke conclusies. De volgende rentevergadering van de BoE is op 30 januari.