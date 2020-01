'Galapagos snel met zoektocht proefpersonen'

Gepubliceerd op | Views: 877 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft sneller dan verwacht de rekrutering van patiënten voor een zogeheten PINTA-studie inzake idiopathische pulmonaire fibrose afgerond. Die conclusie trekken analisten van KBC Securities. Daarmee loopt het onderzoek voor op schema.

Volgens KBC biedt de studie een interessante update over de IPF-franchise van Galapagos. De proef is namelijk groot genoeg om een beeld te krijgen van de algemene werkzaamheid en de veiligheid van het middel. Dit in tegenstelling tot het traject van de fase II FLORA-studie waar momenteel 23 patiënten aan worden onderworpen, aldus KBC. Daar zal een vervolgstudie met 1500 patiënten meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Een tussentijdse uitlezing bij 30 procent van de patiënten in het fase III-programma wordt begin volgend jaar verwacht en blijft volgens KBC een risicovolle gebeurtenis voor het bedrijf. De kenners noemen het belangrijk dat een deel van het risico op het bordje van samenwerkingspartner Gilead is komen te liggen.

In afwachting van verdere klinische uitlezingen, waarvan KBC er veel verwacht dit jaar, handhaaft de bank zijn hold-advies met een koersdoel van 189 euro. Het aandeel Galapagos noteerde maandag omstreeks 09.30 uur 1,3 procent hoger op 193,20 euro.