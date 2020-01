'Koers Adyen rond hoogste niveau ooit'

Gepubliceerd op | Views: 202

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De koers van betalingsverwerker Adyen zit de laatste tijd in de lift en beweegt zich rond de hoogste koers ooit. In de vroege handel steeg het aandeel maandag met 0,4 procent in waarde tot 751,80 euro. Daarmee is Adyen in 2020 al bijna 3 procent meer waard geworden.

Het aandeel ging in juni 2018 voor een introductieprijs van 240 euro naar het Damrak. Op de eerste dag ging het aandeel al flink hoger de handel uit. Vervolgens piekte het aandeel in september 2018 boven de 750 euro om later dat jaar terug te zakken tot bijna 400 euro. Begin vorig jaar zette weer een stevige stijging in. In maart vorig jaar promoveerde Adyen naar de Amsterdamse AEX-index.

In de tussentijd is Adyen ook wat betreft omzet stevig doorgegroeid. Daarbij profiteerde de Nederlandse onderneming, die de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, van een verdere uitbreiding van zijn klantenbestand. Zo hengelde het bedrijf recent nog McDonald's binnen als klant. Eerder werden al grote namen als Facebook, Spotify, Uber en Netflix binnengehaald.