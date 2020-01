Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen afwachtend aan de nieuwe week. Beleggers keken vooral uit naar de langverwachte ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten, die later deze week zal plaatsvinden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel een fractie lager op 609,99 punten. De MidKap stond ongewijzigd op 930,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,2 procent.

Neways daalde 2,8 procent bij de kleinere bedrijven. De producent van elektronische componenten heeft zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat opnieuw verlaagd. Neways rekent voor heel 2019 nu op een bedrijfsresultaat van 15 miljoen euro. Daarmee is de tweede jaarhelft duidelijk minder geweest dan de eerste jaarhelft. Het bedrijf rekende er eerder op het niveau van de eerste jaarhelft te kunnen evenaren.