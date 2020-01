Gepubliceerd op | Views: 1.642

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag waarschijnlijk iets lager openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen afwachtend te beginnen. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de langverwachte ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten later deze week.

Een Chinese handelsdelegatie onder leiding van vicepremier Liu He is van maandag tot woensdag in Washington. Als onderdeel van de overeenkomst beloofden de VS af te zien van eerder aangekondigde verhogingen van importtarieven op Chinese goederen. Peking beloofde op zijn beurt voor miljarden extra aan landbouwgoederen uit de VS te zullen aanschaffen.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat de VS en China ieder halfjaar gaan overleggen over de economische relatie tussen de landen. Het plan zal bij de ondertekening van de gedeeltelijke handelsovereenkomst worden aangekondigd. Deze halfjaarlijkse ontmoetingen staan los van de onderhandelingen over een fase 2-handelsovereenkomst.

Mogelijke renteverlaging

Aan het rentefront wordt de kans dat de Britse centrale bank later deze maand de rente zal verlagen steeds groter. Beleidsmaker Gertjan Vlieghe van de Bank of England (BoE) zei tegen zakenkrant Financial Times dat hij voor een renteverlaging zal stemmen als er geen tekenen van economische vooruitgang zijn sinds de verkiezingen van half december.

Op het Damrak kwam Neways met een handelsbericht. De leverancier van elektronische onderdelen verwacht in 2019 een bedrijfsresultaat van 15 miljoen euro. De omzet zal in 2019 iets hoger zijn dan in 2018. Het resultaat in de tweede jaarhelft van 2019 valt volgens het bedrijf enigszins lager uit dan in de eerste jaarhelft, terwijl eerder werd gerekend op een vrijwel gelijk resultaat.

Euronext

Euronext staat eveneens in de schijnwerpers. De beursuitbater kreeg een koopadvies van Jefferies. Daarnaast bevestigde topman Stéphane Boujnah in een interview met de Franse krant Le Figaro dat het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam nog altijd onderzoek doet naar een mogelijke overname van zijn Spaanse branchegenoot BME.

Ook gaat de aandacht uit naar de Duitse staalsector. Het Duitse industrieconcern Thyssenkrupp overweegt volgens het tijdschrift Der Spiegel zijn staaltak met branchegenoot Salzgitter te laten fuseren. Topvrouw Martina Merz van Thyssenkrupp zou volgens bronnen binnenkort met haar collega Heinz Jörg Fuhrmann van Salzgitter spreken. Een woordvoerder van Salzgitter ontkende echter dat er een ontmoeting gepland staat.

De euro was 1,1128 dollar waard tegen 1,1115 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 59,13 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 65,02 dollar per vat.