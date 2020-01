Aegon beperkt beleggingen in steenkool

quote: Toddemij schreef op 13 jan 2020 om 08:47:

Olieaandelen zijn de volgende target waar niet meer in belegd gaat worden.

Dat lijkt me een "handige" move als je bedenkt dat het wereldwijde energieverbruik nog wel even door zal stijgen, en dat fossiele brandstoffen daarmee ook nog wel even nodig blijven. Als bepaalde financiers zich terug trekken, zal er andere financiering gevonden worden, wellicht bij partijen die het minder nauw nemen met "maatschappelijke verantwoordelijkheid". Is dat dan vooruitgang?