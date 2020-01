Euronext-baas houdt Spaanse beurs in vizier

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Euronext, Spanje

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext, het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam, onderzoekt nog altijd een overname van zijn Spaanse branchegenoot BME. Euronext-topman Stéphane Boujnah bevestigde dit nogmaals in een interview met de Franse krant Le Figaro, maar zei tevens dat er nog altijd geen beslissing is genomen.

BME, voluit Bolsas y Mercados Españoles, zou goed passen bij Euronext dat er naar streeft om een soort pan-Europees beursbedrijf te worden. Ook de beurzen in België, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en Portugal horen al bij de onderneming.

Kort nadat Euronext vorig jaar zijn interesse in BME etaleerde, bracht beursuitbater SIX Swiss Exchange een bod uit op de Spaanse partij. Die waardeerde BME op bijna 3 miljard euro.