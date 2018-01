Alleen als ze dit voor een koopje over kunnen nemen lijkt dit interressant.

Bij mij stond het cijferverhaal van de week opnieuw,veel beter,+3%,mijn schaduw+0,6% en de aex +0,53%,mijn start,dit jaar is fabelachtig,opnieuw amg,arcelor en besi,sterk in de plus,shelletje en lanschot deden ook nog een duit in het zakje,zelfs ons kleintje,pharming,klom leuk,alleen dat andere kleine ding,alumexx,bleef gelijk,vandaag hebben we er daarom een heerlijke spoordag van gemaakt,dat hadden we wel verdient vonden we,morgen investeren,in de eeuwig durende heerlijke rijkdom van het Woord,maandag,de fabelachtige rally,zien voort te zetten,als ik nog zo'n weekje ga draaien,dan schrijf ik van het jaar,al + 10%!!

Ik weet het ook niet of de bomen tot in de hemel gaan groeien,Sjaloom!!!