Air France-KLM ontkent bod op Alitalia

SCHIPHOL (ANP) - Air France-KLM ontkent partij te zijn in het overnameproces van Alitalia en spreekt tegen een bod te hebben uitgebracht op de noodlijdende Italiaanse vliegmaatschappij.

In een zaterdag uitgegeven verklaring zegt het Frans-Nederlandse concern evenmin toegang te hebben tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Alitalia.

Daarmee reageert Air France-KLM op beweringen van de Italiaanse minister van Industrie Carlo Calenda, die vrijdag zei dat de Air France-KLM samen met de Britse prijsvechter easyJet een bod had gedaan op de failliete boedel van Alitalia. Ook Lufthansa en de Amerikaanse investeerder Cerberus zouden een voorstel op tafel hebben gelegd.

Drie biedingen

De bewindsman zei op de Italiaanse televisie dat hij de drie biedingen zal bespreken met de bewindvoerders van Alitalia. ,,Daarna zal er een korte periode worden ingelast om erachter te komen welk van deze biedingen de beste is en welke nog kunnen worden verbeterd.''

Air France-KLM was in 2009 betrokken bij een doorstart van Alitalia, maar beleefde weinig plezier aan die investering. Het Italiaanse bedrijf bleef verlies op verlies stapelen. Toen het opnieuw met de pet rond moest bij de aandeelhouders, besloot het Frans-Nederlandse bedrijf niet langer mee te doen en zijn belang te laten verwateren.

Etihad Airways sprong in het gat, maar wist Alitalia evenmin op de rails te krijgen. Het bedrijf uit Abu Dhabi trok zich vorig jaar terug als geldschieter, waarna Alitalia failliet ging. Sindsdien wordt gezocht naar een koper. Topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM liet afgelopen najaar al weten geen interesse te hebben.

Jonge vloot

Alitalia maakt nog altijd deel uit van het samenwerkingsverband dat Air France-KLM heeft met het Amerikaanse Delta Air Lines voor vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten.

Alitalia beschikt over een relatief jonge vloot van circa honderd vliegtuigen. Ook de landingsrechten in met name Rome en Milaan zijn van grote waarde. De partij die Alitalia overneemt zal wel de garantie eisen dat er flink kan worden gesaneerd. Sinds de oprichting in 1947 leed het voormalige staatsbedrijf vrijwel uitsluitend verliezen. Er werken nu nog zo'n 12.500 mensen.