Bank of America ziet winst flink stijgen

CHARLOTTE (AFN) - Bank of America heeft in het vierde kwartaal een flink hogere winst behaald dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 4,7 miljard dollar, een stijging van 43 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

De baten gingen met 2 procent omhoog tot 20 miljard dollar. Bank of America sneed in de kosten en verstrekte meer kredieten. Ook werd meer verdiend met de beurshandel, geholpen door de rally op de aandelenmarkten na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Daarnaast liepen de opbrengsten uit de handel in obligaties weer sterk op en hoefde minder geld te worden gereserveerd voor slechte leningen.

Over heel 2016 werd een nettoresultaat behaald van 17,9 miljard dollar op een omzet van 83,7 miljard dollar. De Amerikaanse bank kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma voor de eerste helft van dit jaar te vergroten van 2,5 naar 4,3 miljard dollar.