Staat beurt 450 miljoen bij verkoop pluk ASR

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat heeft circa 450 miljoen euro opgehaald met de verkoop van 20,4 miljoen aandelen in verzekeraar ASR. Dat maakte NLFI, de stichting die namens de Nederlandse staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert, vrijdag bekend.

De aandelen bij de donderdag aangekondigde transactie werden voor 22,15 euro per stuk verkocht. Het belang van de overheid zakte door de verkoop van 63,7 naar 50,1 procent.

ASR omvat de oude verzekeringsonderdelen van Fortis Nederland. Die werden in 2008 genationaliseerd, vanwege de ondergang van Fortis. ASR werd op 10 juni vorig jaar naar de beurs gebracht, tegen een koers van 19,50 euro per aandeel. Het bedrijf kocht bij de transactie van donderdag zelf drie miljoen aandelen in.

De overheid is van plan het belang in ASR verder af te bouwen. Daarbij moet wel minstens negentig dagen worden gewacht met de volgende transactie.