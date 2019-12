Omzet softwarebedrijf Adobe naar records

Gepubliceerd op | Views: 371

SAN JOSE (AFN) - De Amerikaanse softwareproducent Adobe heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald. Ook over het gehele gebroken boekjaar stegen de inkomsten naar nieuwe records. Dat meldde het bedrijf na het slot van de beurshandel op Wall Street.

Volgens het concern achter onder meer beeldbewerkingsprogramma Photoshop steeg de totale omzet in het op 29 november afgesloten vierde kwartaal van het gebroken boekjaar naar 3 miljard dollar, van bijna 2,5 miljard dollar een jaar eerder. Over het gehele jaar kwamen de inkomsten uit op bijna 11,2 miljard dollar. Dat was 9 miljard dollar een jaar eerder.

De nettowinst in het vorige kwartaal bedroeg bijna 852 miljoen dollar, tegen 678 miljoen dollar een jaar geleden. Voor het hele jaar werd een winst geboekt van ruim 2,9 miljard dollar.

Voor dit lopende boekjaar voorspelt Adobe onder meer een omzet van bijna 13,2 miljard dollar. In het eerste kwartaal denkt Adobe dat de verkopen op 3 miljard dollar zullen uitkomen.