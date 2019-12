'VS en China hebben voorlopige handelsdeal'

quote: dramm schreef op 12 dec 2019 om 21:41:

Het is toch gewoon chantage van die Clown ,jullie kopen onze produkten want anders …………………..

Right. Met het mes op de keel onderhandelen.Je ziet dus duidelijk dat het Trump zeker wel uitmaakt of er een deal komt. Ze willen al een deel van de importheffingen verlagen.Trump is contra. Hij lijkt erg op Poetin.Precies het tegenovergestelde zeggen van wat je wil.