Beurs Amsterdam licht omhoog

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam stond donderdagmiddag licht in de plus, terwijl elders in Europa ook een positief beeld was te zien. Beleggers verwerkten het eerste rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) onder leiding van de nieuwe president Christine Lagarde. Verder verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump dat de Verenigde Staten en China dicht bij een "grote handelsdeal" zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,1 procent hoger op 599,67 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 894,99 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent.

De ECB heeft zoals verwacht niet getornd aan de rentetarieven. Lagarde verklaarde dat het beleid van de centrale bank volgend jaar op de schop gaat. Vanaf januari gaat een "uitgebreide" herziening van het ECB-beleid van start, aldus Lagarde. De uitkomsten daarvan worden voor het eind van volgend jaar verwacht.

Adyen

Betaalbedrijf Adyen behoorde tot de koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,5 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Telecomconcern KPN stond onderaan met een verlies van bijna 3 procent. In de MidKap stond chipbedrijf ASMI bovenaan met een plus van 2,5 procent. Hekkensluiter was logistiek vastgoedbedrijf WDP met een min van 2 procent.

Takeaway verloor 0,9 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft de deadline voor de overname van de Britse branchegenoot Just Eat verlengd tot 27 december. Volgens Takeaway is 13,53 procent van de stukken Just Eat inmiddels aangeboden. Takeaway is met techinvesteerder Prosus (plus 1,4 procent) verwikkeld in een overnamestrijd om Just Eat, dat 0,1 procent daalde in Londen.

Olie

Dixons Carphone dikte 6 procent aan in Londen dankzij een goed ontvangen halfjaarbericht van de Britse retailer. Nestlé klom 0,1 procent in Zürich. Het levensmiddelenconcern verkoopt zijn Amerikaanse ijsjestak aan Froneri. De deal heeft een waarde van 4 miljard dollar.

De euro noteerde op 1,1124 dollar tegen 1,1094 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 59,47 dollar. Brentolie klom 1,3 procent in prijs tot 64,54 dollar per vat.