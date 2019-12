Lagarde: beleid ECB op de schop in 2020

De hoofdfocus van de herziening wordt een nieuwe inflatiedoelstelling.



Kijk dat is goed nieuws. Ze snapt dat het huidige aanjagen van de economie niet werkt. Zelfs averechts werkt. Een inflatie aanjagen van rond de 2% in een vergrijzende samenleving die ook nog is steeds minder kinderen voortbrengt slaat nergens op. 1% inflatie is genoeg. Wij gaan Japan qua demografie en economie achterna. Lagere groei door vergrijzing en ontgroening; de bevolking stopt met groeien ( mits we de immigratie weten te managen). Dat betekent minder investeringen door bedrijven en er is dan ook minder geld nodig. Dat is niet erg. Het is goed voor het milieu en we worden er niet perse armer van. Dat weten ze ook al jaren in Japan. Gevolg is ook een lagere rente (want vraag en aanbod van geld bepalen de prijs van geld in de vorm van de hoogte van de rente)( mensen ga gespreid beleggen!!)Sterker nog; de huidige grijze babyboomers zijn overwegend rijk( rijkste oudjes ooit) en hun spaartegoeden gaan straks naar de kinderen en kleinkinderen. En door de automatisering, robotisering, zelfrijdend vervoer, gepersonaliseerde medicijnen etc krijgen mensen het steeds makkelijker.



The Green Deal geeft aan dat Europa eindelijk, met het nieuwe bestuur, is weer een visie heeft. Nu nog goed gaan uitvoeren en Europeanen kunnen eindelijk weer wat vertrouwen in de bestuurders hebben.