Lagarde: beleid ECB op de schop in 2020

Gepubliceerd op | Views: 2.938

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat in 2020 op de schop. Dat beloofde het nieuwe hoofd van de centrale bank Christine Lagarde in haar eerste persconferentie. Vanaf januari gaat een "uitgebreide" herziening van het ECB-beleid van start, aldus Lagarde. De uitkomsten daarvan worden voor het eind van volgend jaar verwacht.

"Het is hoogste tijd om kritisch naar het monetair beleid te kijken", kondigde de Française aan. Vorige keer dat het beleid van de ECB onder de loep werd genomen was in 2003. De wereld zit volgens Lagarde sinds die tijd heel anders in elkaar. Zij wil dat het nieuwe mandaat van de ECB rekening houdt met de technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en stijgende ongelijkheid. De hoofdfocus van de herziening wordt een nieuwe inflatiedoelstelling. Om deze opnieuw vast te stellen zal de ECB onder meer het Europees Parlement en academici raadplegen, zei het ECB-hoofd.

Lagarde begon op 1 november aan haar termijn van acht jaar bij de ECB en was daarvoor de baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Française is opvolgster van de Italiaan Mario Draghi bij de centrale bank. Lagarde is de eerste centralebankpresident die niet eerder bij een centrale bank heeft gewerkt.