NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag bij aanvang van de handel dicht bij huis te blijven. Beleggers op Wall Street lijken het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente ongemoeid te laten voor kennisgeving aan te nemen. Die beslissing volgde daags op het besluit van de Federal Reserve om ook niet tornen aan de rentetarieven. Verder is het wachten op de uitkomsten van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

Op woensdag gaf de positievere toon van de Fed over de stand van de Amerikaanse economie de markten een bescheiden impuls. Ondanks aanhoudende handelsspanningen en risico's staat de economie van de VS er volgens Fed-preses Jerome Powell goed voor. De ECB zei eerder dat de rentetarieven op de huidige, lage niveaus blijven totdat de inflatie in de buurt van de 2 procent komt.

Bij de bedrijven zal de aandacht uitgaan naar de luchtvaartsector. Delta Air Lines rekent volgend jaar op een omzetgroei van 4 tot 6 procent. Daarbij moet ook de winst worden opgekrikt geholpen door de toenemende vraag naar vliegtickets.

Starbucks

Bij de omzetraming hield Delta rekening met de impact van de kwestie rond de Boeing 737 MAX die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden. Delta vliegt niet met die kisten. Concurrenten als Southwest Airlines, American Airlines en United Airlines moeten vanwege de problemen wel vluchten schrappen. Al met al pakt dit naar verwachting positief uit voor Delta.

Koffieketen Starbucks lijkt hoger te beginnen. Het aandeel profiteert van een adviesverhoging door analisten van JPMorgan Chase. Ook de oliesector staat in de schijnwerpers. Volgens het internationaal energieagentschap IEA kampt de oliesector in het eerste kwartaal van volgend jaar nog steeds met overschotten, ondanks de door oliekartel OPEC en zijn bondgenoten als Rusland ingestelde extra productiebeperkingen. Het agentschap wijst vooral naar de productiegroei uit schalie in de VS.

Ww-aanvragen

Verder reageren beleggers op nieuwe cijfers over de ww-aanvragen en de producentenprijzen.

De beurzen in New York sloten woensdag in de plus.De Dow-Jonesindex eindigde de sessie 0,1 procent hoger op 27.911,30 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3141,63 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,4 procent hoger gezet op 8654,05 punten.