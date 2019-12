'Ruimte voor verhoging doelstelling Aalberts'

Gepubliceerd op | Views: 540

AMSTERDAM (AFN) - Industrieel concern Aalberts heeft op zijn beleggersdag zijn belangrijkste financiële doelstellingen niet aangepast, maar er is ruimte voor een verhoging van de doelstelling van de winstmarges binnen twee of drie jaar. Dat concluderen analisten van ING na het 'tussen de regels door lezen' van de Capital Markets Day.

Analisten van de bank trekken die conclusie, omdat Aalberts op de beleggersdag extra verbeterpunten heeft aangewezen. Ze verwachten evenwel niet dat de aanpassing van de doelstellingen snel zal gebeuren, omdat Aalberts nog maar twee jaar op weg is met zijn huidige vijfjarendoelen.

Een van de opvallendste verbeterpunten was volgens ING dat Aalberts meer onderdelen met lage marges of zwakke groei wil afstoten. ING noemde die aankondiging eerder al positief. Daarnaast springen de plannen om de voorraden met 100 miljoen tot 150 miljoen euro terug te dringen in het oog bij de marktkenners.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 47,50 euro voor Aalberts. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.20 uur 0,6 procent hoger 39,48 euro.