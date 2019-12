'Verkoop onderdeel KPN geen grote impact'

Gepubliceerd op | Views: 951

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van de consultingdochter van KPN aan het Belgische softwarebedrijf Cegeka heeft geen grote impact op het telecomconcern. Dat concluderen kenners van ING. Zij verwachten een effect van minder dan 5 procent op de winst per aandeel, wat "niet echt materieel" is.

KPN Consulting is onderdeel van de zakelijke tak van KPN en zette vorig jaar 470 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken. Dat is ongeveer 8 procent van de totale omzet van KPN. ICT-diensten hebben doorgaans een lagere winstmarge (ebit) in de buurt van 5 procent tot 10 procent, merken de analisten op. Dat is veel lager dan de marge van meer dan 40 procent bij de andere activiteiten van KPN.

ING houdt vast aan zijn hold-advies en een koersdoel van 2,90 euro. Het aandeel KPN stond omstreeks 9.45 uur 1,6 procent lager op 2,65 euro.