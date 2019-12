'Kleine maar mooie opdracht Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans heeft met de opdracht voor de bouw van 144 koopwoningen in Utrecht een mooie klus binnengehaald, maar het zal de aandelenkoers niet aanzienlijk in beweging zetten. Dat stellen analisten van KBC Securities naar aanleiding van de aankondiging van de klus. Het project in de wijk Leidsche Rijn heeft een waarde van circa 55 miljoen euro.

KBC schrijft dat Heijmans met de opdracht het orderboek voor woningbouw goed gevuld houdt. De kapitaaleisen zijn bovendien relatief laag, aldus de kenners. Zij stippen verder aan dat het orderboek voor infraprojecten minder hard groeit, door de onzekerheid rondom stikstofproblemen. Die problematiek heeft geen duidelijke impact op lopende projecten, concluderen de marktvorsers.

KBC hanteert een accumulate-advies en koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 09.35 uur 2 procent hoger op 7,62 euro.