Heijmans bouwt 144 woningen in Utrecht

ROSMALEN (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans heeft van de gemeente Utrecht opdracht gekregen 144 koopwoningen te bouwen. Het project heeft een waarde van 55 miljoen euro, maakt de onderneming bekend.

De woningen, variërend in omvang van 40 tot 165 vierkante meter, verrijzen in de wijk Leidsche Rijn. De bouw daarvan begint naar verwachting in 2022. Heijmans verwacht het project in 2024 op te leveren.