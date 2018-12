May houdt steun parlementariërs eigen partij

Gepubliceerd op | Views: 1.095

LONDEN (AFN) - De Britse premier Theresa May heeft een motie van wantrouwen overleefd van een groep parlementariërs uit haar eigen Conservatieve partij. De meerderheid van de 317 parlementsleden liet de door de brexit fel omstreden May niet vallen. Van de Conservatieven stemden 200 voor de premier en 117 stemden tegen haar. Toen May tot partijleider werd gekozen in 2016 kreeg ze een stem minder.

De uitslag betekent geen einde aan de 'brexitchaos', maar May houdt voorlopig de regie over het regeringsbeleid. Volgens de regels van de Conservatieve partij kunnen de parlementariërs nu een jaar niet meer met een motie van wantrouwen komen. May zelf beloofde voorafgaand aan de stemming dat ze zich voor de volgende parlementsverkiezingen terugtrekt als partijleider.

Die stembusgang staat in mei 2022 op de agenda. Binnen de Conservatieve partij heerst angst dat de links-radicale leider van Labour, Jeremy Corbyn, tot regeringsleider wordt gekozen. De Conservatieven verloren in de parlementsverkiezingen vorig jaar en zijn in de huidige brexitchaos intern diep verdeeld en rekenen niet op verkiezingswinst.

May wil naar eigen zeggen de brexit in maart 2019 succesvol afronden en dan opstappen. Ze mist naar het zich laat aanzien nog steeds voldoende steun voor haar akkoord met Brussel over het beëindigen van het lidmaatschap van de EU. Corbyn eiste woensdagavond dat ze nu meteen haar akkoord voorlegt aan het parlement. De stemming over de brexitdeal zou afgelopen dinsdag zijn geweest, maar werd op het laatste moment voor onbepaalde tijd afgeblazen, omdat het een nederlaag voor May zou worden.